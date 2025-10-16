Жителям Татарстана напомнили о длинных выходных в ноябре

Жители Татарстана смогут насладиться дополнительными выходными днями в ноябре в связи с государственными праздниками. Как напомнили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики, нерабочими будут четыре дня: 2, 3, 4 и 6 ноября.