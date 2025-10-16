Жителям Татарстана напомнили о длинных выходных в ноябре

Жители Татарстана смогут насладиться дополнительными выходными днями в ноябре в связи с государственными праздниками. Как напомнили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики, нерабочими будут четыре дня: 2, 3, 4 и 6 ноября.
Праздничными днями станут: 4 ноября (День народного единства) и 6 ноября.
(День Конституции Республики Татарстан). Согласно постановлению правительства РФ, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесен на понедельник, 3 ноября. Это позволит жителям республики отдохнуть четыре дня подряд.
Важно отметить, что рабочие дни 1 и 5 ноября будут сокращены на один час в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.