Еще четыре участка изымут для строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Соответствующая документация опубликована на сайте Минимущества региона.
Напомним, строительство дублера проспекта Гагарина будут вести в четыре этапа. Общая протяженность магистрали составит 12,8 км. Стоимость работ составляет 64,44 млрд рублей. Строительство стартовало с третьей очереди.
Два из четырех изымаемых участков расположены на улице Ларина на территории гаражного кооператива «Вымпел-1». Еще два участка находятся в деревне Ольгино. Собственники участков получат возмещение за изымаемую недвижимость.