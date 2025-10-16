Ричмонд
Четыре участка изымут для строительства дублера проспекта Гагарина

Строительство будут вести в четыре этапа.

Источник: Комсомольская правда

Еще четыре участка изымут для строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Соответствующая документация опубликована на сайте Минимущества региона.

Напомним, строительство дублера проспекта Гагарина будут вести в четыре этапа. Общая протяженность магистрали составит 12,8 км. Стоимость работ составляет 64,44 млрд рублей. Строительство стартовало с третьей очереди.

Два из четырех изымаемых участков расположены на улице Ларина на территории гаражного кооператива «Вымпел-1». Еще два участка находятся в деревне Ольгино. Собственники участков получат возмещение за изымаемую недвижимость.