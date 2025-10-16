Мужчина вышел из автобуса и угодил в страшную ловушку — он провел в глубокой яме 14 часов

Все начиналось как обычная поездка, а превратилось в настоящий кошмар для семьи. 12 октября пожилая пара возвращалась из Братска в Иркутск на автобусе. Около трех часов ночи транспорт сделал остановку в деревне Шаманаева Черемховского района. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 76-летний пенсионер вышел на улицу и бесследно исчез. Его жена так и не поняла, что же произошло.
Мужчина буквально растворился. Как выяснилось позже, пенсионер иногда теряет ориентацию в пространстве, что делало его исчезновение крайне опасным. Родственники немедленно забили тревогу и обратились в полицию. Начались срочные поиски, к которым подключились полицейские и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».
— Оперативники обшарили всю деревню и близлежащую местность, изучали записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить направление движения пожилого человека. Прошло 14 долгих часов, прежде чем волонтеры обнаружили пропавшего. Он лежал в яме неподалеку от той самой остановки и не мог самостоятельно выбраться, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Прибывшие медики констатировали у мужчины переохлаждение и оказали ему первую помощь. В тот же день его, живого и невредимого, передали родственникам.
