Мужчина вышел из автобуса и угодил в страшную ловушку — он провел в глубокой яме 14 часов

Все начиналось как обычная поездка, а превратилось в настоящий кошмар для семьи. 12 октября пожилая пара возвращалась из Братска в Иркутск на автобусе. Около трех часов ночи транспорт сделал остановку в деревне Шаманаева Черемховского района. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 76-летний пенсионер вышел на улицу и бесследно исчез. Его жена так и не поняла, что же произошло.