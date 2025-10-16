В городе Советская Гавань Хабаровского края открыли модельную библиотеку

Центральную районную библиотеку имени Горького, модернизированную по модельному стандарту при поддержке национального проекта «Семья», открыли в городе Советская Гавань Хабаровского края. Об этом сообщили в администрации Советско-Гаванского муниципального района.
В ходе работ специалисты отремонтировали внутренние помещения, обустроили там зоны для отдыха, индивидуальной и групповой работы. Помимо этого, учреждение оснастили мультимедийными устройствами и современными компьютерами. Отметим, что для комфорта маломобильных посетителей на входе установили пандус.
Кроме того, в библиотеке пополнился книжный фонд более чем на 4,5 тыс. изданий. Среди них — художественная, учебная, справочная и научная литература для разных возрастов, а также произведения, посвященные патриотическому воспитанию и истории России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.