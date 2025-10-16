Казанский лицей № 78 «Фарватер» признан лучшей инклюзивной школой России

Лицей № 78 «Фарватер» стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». За главный приз казанцы соревновались с образовательными учреждениями из 32 регионов страны.
За победу в конкурсе лицей награжден сертификатом на приобретение роботехнического набора.
Инклюзивное образование в лицее развивается с 2008 года. Здесь созданы все условия для комфортного обучения детей с особыми образовательными потребностями: установлены лифты, пандусы, тактильные дорожки. Главное богатство лицея — внимательная и профессиональная команда педагогов.
«После победы осталась целая гамма эмоций — усталость, радость, гордость и глубокая благодарность, — поделилась директор лицея Альфия Урманчеева. — Эта победа — не случайность, а закономерный результат труда, профессионализма и самоотдачи педагогов лицея».
Помимо учебной программы, дети занимаются в инклюзивных театральных, вокальных и творческих студиях, участвуют в чемпионатах «Абилимпикс», а также в проектах «Билет в будущее» и «Россия — мои горизонты».