В Казани при изыскательных работах рядом с ЦУМом продолжают находить артефакты

При изыскательных работах на улице Яхина в центре Казани рядом со зданием бывшего ЦУМа, продолжают находить исторические артефакты. На участке, где сейчас ведутся раскопки, запланировано строительство нового бизнес-центра. Ранее при изыскательных работах здесь нашли различные артефакты, в том числе старинные монеты и предметы быта. Недавно на глубине порядка пяти метров были обнаружены фрагменты водосливной системы — чугунные и деревянные. Причем последние, несмотря на солидный «возраст» прекрасно сохранились.

