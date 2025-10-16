Три ветропарка мощностью 700 МВт пострят в Ростовской области

В ближайшие годы планируется построить еще три ветропарка общей мощностью 700 МВт. Первый из них появится в Морозовском районе до конца 2027 года. Детали для новых ветроустановок будут производить на предприятиях в Волгодонске и Таганроге. Это позволит еще больше увеличить долю экологически чистой энергии в регионе.