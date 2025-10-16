Ричмонд
Три ветропарка мощностью 700 МВт пострят в Ростовской области

Ростовская область лидирует в России по мощностям ветрогенерации.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область стала лучшим регионом России по развитию ветряной энергетики. Такую оценку ей дали на международном энергетическом форуме в Москве. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Сейчас в регионе уже работают шесть ветропарков. Они производят 610 МВт электроэнергии, что покрывает около 8% всех энергопотребностей области. Как отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин, развитие ветроэнергетики не только улучшает экологию, но и помогает экономике. На заводах в области налажено производство деталей для ветряков, что создает новые рабочие места.

В ближайшие годы планируется построить еще три ветропарка общей мощностью 700 МВт. Первый из них появится в Морозовском районе до конца 2027 года. Детали для новых ветроустановок будут производить на предприятиях в Волгодонске и Таганроге. Это позволит еще больше увеличить долю экологически чистой энергии в регионе.

