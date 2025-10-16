В Самарской области не выполнили нацпроект по очистке Волги

Национальный проект по очищению Волги в Самарской области не выполнен. Эту тему обсуждали на заседании штаба по экономическому развитию региона, который провел губернатор Вячеслав Федорищев.
«Несмотря на то, что Самарская область была в числе первых регионов, приступивших к реализации нацпроекта, цели не были достигнуты», — подчеркнул глава региона.
На мероприятия по очищению Волги из федерального бюджета направили более 11 миллиардов рублей.
Вячеслав Федорищев поручил в течение двух месяцев проанализировать причины, из-за которых нацпроект не был реализован. Но глава региона отметил, что уже сейчас можно полагать, что к этому привели отсутствие системного подхода и понимание специфики объектов, в также слабый контроль со стороны правительства.