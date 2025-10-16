В Самарской области не выполнили нацпроект по очистке Волги

Вячеслав Федорищев поручил в течение двух месяцев проанализировать причины, из-за которых нацпроект не был реализован. Но глава региона отметил, что уже сейчас можно полагать, что к этому привели отсутствие системного подхода и понимание специфики объектов, в также слабый контроль со стороны правительства.