В Самарской области не выполнили нацпроект по очистке Волги

На штабе по экономической безопасности Самарской области обсудили реализацию нацпроекта.

Источник: Комсомольская правда

Национальный проект по очищению Волги в Самарской области не выполнен. Эту тему обсуждали на заседании штаба по экономическому развитию региона, который провел губернатор Вячеслав Федорищев.

«Несмотря на то, что Самарская область была в числе первых регионов, приступивших к реализации нацпроекта, цели не были достигнуты», — подчеркнул глава региона.

На мероприятия по очищению Волги из федерального бюджета направили более 11 миллиардов рублей.

Вячеслав Федорищев поручил в течение двух месяцев проанализировать причины, из-за которых нацпроект не был реализован. Но глава региона отметил, что уже сейчас можно полагать, что к этому привели отсутствие системного подхода и понимание специфики объектов, в также слабый контроль со стороны правительства.