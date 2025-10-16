В ХМАО отремонтировали почти 7 километров автодороги «Юг»

Участок трассы «Юг» в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры протяженностью 6,9 км привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Специалисты уложили новое покрытие на проезжей части и нанесли дорожную разметку. Также там укрепили обочины и заменили знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение.
Напомним, что работы проводят в направлении Урай — Междуреченский — Куминский — граница ХМАО — Югры автодороги «Юг». В общей сложности предусмотрено отремонтировать ее отрезок длиной 37,9 км. В том числе в порядок приведут мосты через реки Конду и Первую. Проект намерены завершить осенью 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.