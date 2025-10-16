Создан водорастворимый препарат для «точечной» терапии болезни Альцгеймера

Для этого ученые соединили наночастицы из европия, ванадия и лантана, способные вырабатывать свечение при подсветке лазером, и покрыли их набором особых органических молекул из класса фосфонатов. Это вещество не только блокирует работу фермента после того, как частицы света переведут его в активное состояние, но и также является водорастворимым, что отличает его от всех остальных известных фосфонатов и значительно упрощает процесс адресной доставки препарата в пораженные ткани тела.