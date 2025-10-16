Нижегородцы возмутились планами повысить стоимость проезда

Согласно проекту постановления, который проходит общественные обсуждения до 22 октября, власти региона намерены установить единый тариф для всех видов оплаты, отменив скидку за безналичный расчет. Комментируя эту новость, одна из жительниц назвала инициативу «крохоборством». В комментариях нижегородцы также подняли вопрос о недостаточной публичности «общественных обсуждений», требуя от Региональной службы по тарифам (РСТ) дать разъяснения в социальных сетях.