Нижегородцы возмутились планами повысить стоимость проезда

Жители Нижнего Новгорода в социальных сетях выразили обеспокоенность и возмущение в связи с новостями о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 40 рублей при безналичной оплате. Об этом свидетельствуют комментарии в сообществе в ВК Глеба Никитина.
Согласно проекту постановления, который проходит общественные обсуждения до 22 октября, власти региона намерены установить единый тариф для всех видов оплаты, отменив скидку за безналичный расчет. Комментируя эту новость, одна из жительниц назвала инициативу «крохоборством». В комментариях нижегородцы также подняли вопрос о недостаточной публичности «общественных обсуждений», требуя от Региональной службы по тарифам (РСТ) дать разъяснения в социальных сетях.
Представители ЦРТС в ответ на вопросы подтвердили, что РСТ является уполномоченным органом, и отметили, что утвержденного решения по индексации проезда в настоящий момент нет.