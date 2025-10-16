В Омска судят курьера, который пытался забрать у пенсионера 775 тысяч рублей

В Омске начался суд над «курьером» телефонных мошенников. 35-летнего жителя Новосибирской области обвиняют обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.
По версии следствия, мужчина входил в преступную группу, специализирующуюся на обмане пожилых граждан через телефон. В августе 2025 года злоумышленники убедили 79-летнего омича снять со счёта все свои сбережения — 775 тысяч рублей — и передать их «курьеру» якобы для «проверки» или «сохранности».
Пенсионер, находясь под психологическим давлением, пришел в банк и начал снимать деньги. Заметив тревожные признаки, сотрудница финансовой организации попыталась уговорить его отказаться от операции. Когда это не помогло, она немедленно сообщила в полицию о возможном мошенничестве.
Правоохранители оперативно прибыли по месту жительства пожилого омича и задержали подозреваемого в момент, когда он собирался забрать у пенсионера наличные.
На заседании государственный обвинитель огласил обвинительное заключение, представил материалы дела и предложил порядок исследования доказательств. Подсудимый свою вину отрицает. Рассмотрение дела продолжается.