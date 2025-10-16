В Омска судят курьера, который пытался забрать у пенсионера 775 тысяч рублей

По версии следствия, мужчина входил в преступную группу, специализирующуюся на обмане пожилых граждан через телефон. В августе 2025 года злоумышленники убедили 79-летнего омича снять со счёта все свои сбережения — 775 тысяч рублей — и передать их «курьеру» якобы для «проверки» или «сохранности».