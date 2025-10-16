Банковские кризисы оказались вредны для экологии

При этом экономисты также обнаружили, что и снижение индекса LPI ассоциировалось с увеличением частоты всех типов финансовых и банковских кризисов, что в теории ведет к усилению их влияния на состояние природы. Для борьбы с этим феноменом, как считают ученые, необходима координация усилий центробанков и экорегуляторов, в том числе активное внедрение зеленых коэффициентов риска в нормативы и формирование межведомственных рабочих комитетов, регулярный обмен информацией о выявленных рисках и нарушениях.