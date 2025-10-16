В Якутии модернизировали Немюгюнскую сельскую библиотеку

Немюгюнскую сельскую библиотеку в Хангаласском районе Республики Саха (Якутия) обновили по модельному стандарту при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства региона.
В учреждении оборудовали пространства для чтения, проведения культурных мероприятий и обучения. Их оснастили новой мебелью и современным оборудованием. Также в библиотеке пополнили книжный фонд.
«Одним из ключевых преимуществ стало внедрение цифровых технологий, позволяющих пользователям совершать виртуальные экскурсии по крупнейшим российским музеям, таким как Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея, а также доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки имени Ельцина», — подчеркнул министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.