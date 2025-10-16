Многие виды медпомощи станут бесплатными в Нижегородской области

Важно, что в новом году появятся такие новые виды высокотехнологичного лечения, как трансплантация почки, замена ранее имплантированного кардиовертера-дефибриллятора, фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря, пищевода и кардии, лапароскопическая продольная резекция желудка и билио-панкреатическое шунтирование, лапароскопическое гастрошунтирование; радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца, эндоваскулярным доступом с использованием системы картирования сердца, использование технологии CAR-T клеточного продукта, трансплантация островковых клеток поджелудочной железы, ряд сложных офтальмологических операций.