Многие виды медпомощи станут бесплатными в Нижегородской области

Много новшеств намечено в проекте программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год. Об этом сообщил в телеграм-канале «Бокал прессека» Алексей Никонов.
Так, в репродуктивную диспансеризацию женщин добавятся новые анализы: определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.
Также государство планирует финансировать затраты на забор и направление материала для проведения предимплантационного генетического тестирования, а также на структурные хромосомные перестройки.
Немного «подешевеет» (на 2,5% — до 3 123 рублей) норматив финансовых затрат на диспансеризацию.
Норматив финансовых затрат на диспансерное наблюдение вырастет на 15−30% в зависимости от патологии.
Кроме того, будут установлены нормативы затрат на вакцинацию для профилактики пневмококковых инфекций у пожилых людей.
Стоимость лечения вирусного гепатита С в среднем снизится на 44,7% (из-за регистрации новых препаратов-дженериков). Правда, объём финансирования на лечение сохранится на прежнем уровне.
Важно, что в новом году появятся такие новые виды высокотехнологичного лечения, как трансплантация почки, замена ранее имплантированного кардиовертера-дефибриллятора, фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря, пищевода и кардии, лапароскопическая продольная резекция желудка и билио-панкреатическое шунтирование, лапароскопическое гастрошунтирование; радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца, эндоваскулярным доступом с использованием системы картирования сердца, использование технологии CAR-T клеточного продукта, трансплантация островковых клеток поджелудочной железы, ряд сложных офтальмологических операций.
Расходы на административно-управленческий персонал будут проиндексированы на 4%.
