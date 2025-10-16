В поселке Яблоновском в Адыгее обновят дорогу по улице Юбилейной

«Стараемся комплексно подходить к решению вопросов модернизации улично-дорожной сети в нашем муниципалитете. Так, до конца текущего года планируется привести к нормативам четыре объекта муниципального значения. Один из них уже введен в эксплуатацию — улица Совхозная протяженностью 800 метров. Сейчас помимо Юбилейной дорожники реконструируют улицы Свободы и Калинина. Общая протяженность отремонтированных участков составит более 3 километров», ― рассказал руководитель отдела благоустройства, ЖКХ и санитарного контроля администрации Яблоновского городского поселения Мурат Халаштэ.