В поселке Яблоновском в Адыгее обновят дорогу по улице Юбилейной

Дорогу по улице Юбилейной в поселке Яблоновском в Республике Адыгее реконструируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном учреждении «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Протяженность ремонтируемого объекта — 1,1 км. Там специалисты уже смонтировали ливнеотвод и бортовые камни. Сейчас они обустраивают въезды к частным домам и пешеходные тротуары, а также укладывают новое покрытие проезжей части. В завершение мастера установят дорожные знаки, проведут освещение и нанесут разметку.
«Стараемся комплексно подходить к решению вопросов модернизации улично-дорожной сети в нашем муниципалитете. Так, до конца текущего года планируется привести к нормативам четыре объекта муниципального значения. Один из них уже введен в эксплуатацию — улица Совхозная протяженностью 800 метров. Сейчас помимо Юбилейной дорожники реконструируют улицы Свободы и Калинина. Общая протяженность отремонтированных участков составит более 3 километров», ― рассказал руководитель отдела благоустройства, ЖКХ и санитарного контроля администрации Яблоновского городского поселения Мурат Халаштэ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.