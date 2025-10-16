В женскую консультацию Моркинской больницы Марий Эл поступила новая техника

Материально-техническую базу женской консультации Моркинской центральной районной больницы в Марий Эл пополнили новым медицинским оборудованием, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Технику закупили в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В учреждение поступили кардиологические мониторы, кольпоскоп, ультрафиолетовые облучатели, электрокардиографы, датчик для ультразвуковой визуализации и гинекологические кресла. Также приобрели современные компьютеры и светильники. Помимо этого, в консультации установили новую мебель — шкафы для хранения лекарств, столы, прикроватные ширмы и тележки для медицинских инструментов.
Напомним, что ранее в женской консультации провели капремонт. Специалисты выполнили внутреннюю отделку помещений, заменили двери и электропроводку.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.