В Ростовской области за неделю бак бензина подорожал на 25 рублей

В Ростовской области снова подорожал бензин.

Источник: Комсомольская правда

Согласно свежим данным Росстата, за последнюю неделю в регионе выросли цены на все виды топлива.

Теперь в среднем по области литр бензина стоит 67,49 рубля, что на 45 копеек дороже, чем неделю назад. Из-за этого полная заправка бака обычной легковой машины обойдется в среднем на 25 рублей дороже.

Отметим, что подорожали все популярные марки топлива. Так, АИ-92 теперь стоит 63,09 рублей за литр. АИ-95 подорожал до 69,80 рублей за литр, а дизельное топливо теперь стоит 70,39 ₽/литр.

