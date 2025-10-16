Маршрут № 124 из Смышляевки продлили до рынка Норд в Самаре

В Самаре у автобусов № 124 из Смышляевки заменили конечную остановку. Теперь ею является не станция метро Кировская, а рынок Норд. Изменения внесли по многочисленным просьбам жителей. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
«Это позволит пассажирам без пересадок доехать до крупных промышленных предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах», — рассказали в пресс-службе.
Также на маршруте начнет работать больше транспортных средств. Ежедневно на линию будут выходить 12 автобусов средней вместимости. Каждый автобус рассчитан на 71 пассажира. Раньше людей перевозили девять автобусов.
Для удобства добавили еще один утренний рейс — он запланирован на 05:15 от остановки «Смышляевка». Сейчас в направлении Самары ходят также автобусы № 480 и № 417.