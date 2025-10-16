3000 британцев обвиняют Johnson & Johnson в продаже присыпки, вызывающей рак

Среди истцов — 75-летняя женщина с раком яичников, которая почти полвека использовала присыпку для себя и детей. К иску также присоединилась вдова мужчины, умершего от мезотелиомы: по ее словам, он ежедневно пользовался тальком, а в отчете о его вскрытии было указано наличие асбеста.