3000 британцев обвиняют Johnson & Johnson в продаже присыпки, вызывающей рак

Тысячи жителей Великобритании подали в суд на компанию Johnson & Johnson. Они обвиняют фармацевтического гиганта в продаже детской присыпки с асбестом, которая, по их утверждению, стала причиной рака. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Иски в Высокий суд Лондона объединили почти 3000 человек. Они требуют компенсации, заявляя, что детская присыпка Johnson’s Baby Powder стала причиной двух видов рака у них или их близких: рака яичников и мезотелиомы (редкое заболевание, вызываемое асбестом).
По данным газеты, адвокаты истцов утверждают, что Johnson & Johnson десятилетиями скрывала от общественности опасность своей продукции. Иск также подан против дочерних компаний, включая Kenvue, которая отвечает за судебные тяжбы за пределами США и Канады.
Адвокат Майкл Роулинсон заявил, что почти все месторождения талька в мире содержат асбест, и компания J&J знала, что получает сырье именно с таких загрязненных шахт.
По его заверениям, ответчик целенаправленно скрывал информацию о наличии асбеста в присыпке и оказывал давление на регуляторы, чтобы продолжать продажи.
Среди истцов — 75-летняя женщина с раком яичников, которая почти полвека использовала присыпку для себя и детей. К иску также присоединилась вдова мужчины, умершего от мезотелиомы: по ее словам, он ежедневно пользовался тальком, а в отчете о его вскрытии было указано наличие асбеста.
Как отмечает The Guardian, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS), мезотелиома почти всегда вызвана воздействием асбеста.
Компания J&J и ее подразделение Kenvue категорически отрицают все обвинения. Представитель Kenvue заявил: «Безопасность детской присыпки Johnson’s Baby Powder подтверждена многолетними исследованиями независимых лабораторий, университетов и органов здравоохранения по всему миру. Косметический тальк, который использовался в продукте, соответствовал всем нормативным стандартам, не содержал асбеста и не вызывает рак».