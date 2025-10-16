Лукашенко сказал про жалобы белорусов на большие очереди на АЗС из-за кофе: «Не можем подъехать, заправиться»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год в четверг, 16 октября, Лукашенко сказал, что белорусы жалуются на большие очереди на АЗС из-за кофе. Подробности приводит БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что белорусы жалуются на очереди на АЗС.
— Уже некоторые (читаю): «Вы знаете, очереди большие на АЗС», — сообщил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси сказал, что сначала он задался вопросом о том, в чем именно причина такой ситуации и неужели правительство не выполняет получение о том, чтобы внутренний рынок страны в достаточном объеме обеспечивался топливом. Но выяснилось, что помимо заправки авто, посетители АЗС пользуются услугами кафе.
— Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что в свое время белорусы просили о том, чтобы на каждой заправке были сопутствующие товары и возможность выпить кофе.
— Машину поставили. — «Президент, приди, наведи порядок!» Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение — на каждой заправке должны быть сопутствующие товары и кофеек. — «Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят…» — заявил глава государства.
Президент обратился к государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу и попросил поручить министру внутренних дел Ивану Кубракову навести порядок в указанном вопросе.
— Поручите Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок, — заметил глава государства.
Тем временем в Беларуси НПЗ перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.
Кстати, премьер-министр Александр Турчин сказал о ситуации с нефтепродуктами в Беларуси.
Также мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.