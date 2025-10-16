Госдума отклонила проект об ужесточении продажи алкоголя и табака

В связи с этим розничная торговля алкогольной продукции и табачных изделий законопроектом разрешается документом только в стационарных специализированных торговых объектах или в отдельном торговом помещении (зале, секции, отделе) с отдельным входом внутри торгового объекта или со стороны улицы. Причем доступ несовершеннолетних в такие магазины, залы, секции и отделы запрещается.