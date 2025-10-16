Ричмонд
Госдума отклонила проект об ужесточении продажи алкоголя и табака

Госдума отклонила проект о продаже алкоголя и табака только в спецмагазинах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект депутата, разрешающий розничную продажу алкогольной продукции и табачных изделий лишь в специализированных магазинах или залах с отдельным входом.

Документ был внесен депутатом Андреем Свинцовым (ЛДПР). Он считает, что места размещения и продажи такой продукции должны располагаться отдельно от мест размещения и продажи других видов товаров.

В связи с этим розничная торговля алкогольной продукции и табачных изделий законопроектом разрешается документом только в стационарных специализированных торговых объектах или в отдельном торговом помещении (зале, секции, отделе) с отдельным входом внутри торгового объекта или со стороны улицы. Причем доступ несовершеннолетних в такие магазины, залы, секции и отделы запрещается.

В одном специализированном магазине разрешается продавать как алкоголь, так и табачные изделия. А в магазине, специализировавшимся только на продаже табачных изделий, разрешается продавать и сопутствующие им товары, также говорится в документе.

Против принятия законопроекта выступили профильный комитет Госдумы по экономической политике и правительство РФ. Комитет полагает, что его реализация «может создать неравные условия для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

При этом субъекты малого предпринимательства будут поставлены в неравные конкурентные условия по отношению к субъектам среднего и крупного предпринимательства, которые имеют больше возможностей перераспределять площади торговых объектов, соответствующих вводимым законопроектам требованиям, отмечается в заключении комитета.

А правительство считает, что законопроект нуждается в существенной доработке, поскольку «может привести к закрытию торговых объектов, в которых в настоящее время осуществляется реализация как алкогольной продукции, так и продуктов питания», а также к росту теневого оборота алкогольной продукции.

Кроме того, необходимость переоборудования торговых объектов или торговых помещений приведет к финансовой нагрузке на организации, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, а также алкогольной продукции, указывал кабмин в отзыве на законопроект.

