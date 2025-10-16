Ричмонд
Челябинская таможня опровергла слухи о заторах на границе с Казахстаном

После сообщения о проблемах в одном из телеграм-каналов ситуацию взял на контроль МИД России.

Источник: ПУ ФСБ Росии по Челябинской области

Челябинская таможня опровергла сообщения о сбоях в работе пунктов пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном. Ранее о проблемах заявил один из телеграм-каналов, и ситуацию взял на контроль МИД России, сообщает «Полит 74».

По информации таможни, начальник управления лично проверил работу пункта «Бугристое» и подтвердил, что она идет в штатном режиме. Количество машин на границе соответствует среднесуточным показателям, а оформление груза при наличии документов занимает около 8 минут.

В ведомстве подчеркнули, что не создают препятствий для движения транспорта, а все проверки проводятся не на границе, а на территории России.