Росатом проведет исследование биоразнообразия рядом с атомградами

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Росатом изучит редкие виды животных и растений на территориях присутствия организаций атомной отрасли не менее чем в 32 городах России. Исследование будет опубликовано на онлайн-платформе, сообщает пресс-служба фонда «Заповедное посольство».
«Мы начали системную исследовательскую деятельность в сфере изучения биоразнообразия на территориях присутствия атомной отрасли. Исследование будет проводится совместно с НИИ “Экология” и изучит редкие виды краснокнижных животных, которые обитают на территориях присутствия атомной отрасли, в том числе на десяти природных территориях, расположенных в непосредственной близости от городов присутствия Росатома. Мы уверены, что нам удастся выявить не только проблематику, но и найти решения, в том числе и технологические», — заявила руководитель направления корпоративной социальной ответственности и внутренних коммуникаций Росатома Ольга Шкабардня, чьи слова приводятся в сообщении.
По ее словам, итоги данного исследования будут представлены на новой онлайн-платформе, которую Росатом запустит в партнерстве с фондом «Заповедное посольство» и которая аккумулирует лучшие практики по сохранению биоразнообразия.
«Мы совместно с фондом “Заповедное посольство” выступили инициатором создания единой международной платформы, где помимо лучших корпоративных практик и исследований в области сохранения биоразнообразия разных стран мира найдут свое место и анонсы ключевых мероприятий по тематике биоразнообразия, возможности для обмена практиками и контактами между учеными, молодежью, предпринимателями. Данная платформа должна стать пространством для общения и обмена информацией между учеными, НКО, государством, бизнесом для наиболее эффективного решения задач по сохранению биоразнообразия и тиражирования лучших практик», — добавила Шкабардня.