Росатом проведет исследование биоразнообразия рядом с атомградами

«Мы начали системную исследовательскую деятельность в сфере изучения биоразнообразия на территориях присутствия атомной отрасли. Исследование будет проводится совместно с НИИ “Экология” и изучит редкие виды краснокнижных животных, которые обитают на территориях присутствия атомной отрасли, в том числе на десяти природных территориях, расположенных в непосредственной близости от городов присутствия Росатома. Мы уверены, что нам удастся выявить не только проблематику, но и найти решения, в том числе и технологические», — заявила руководитель направления корпоративной социальной ответственности и внутренних коммуникаций Росатома Ольга Шкабардня, чьи слова приводятся в сообщении.