Новый аэропорт Иркутска начнут строить в 2028 году

Подготовка к строительству нового аэропорта Иркутска вышла на важный этап. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, губернатор Игорь Кобзев и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров провели рабочую встречу, на которой обсудили ход предпроектных работ. Место для будущего аэропорта уже определено, а сам проект включен в национальный проект «Эффективная транспортная система».
Уже определены примерные объемы финансирования, включая средства федерального бюджета. Новый аэропорт должен обеспечить безопасность полетов и бесперебойную работу без ограничений, что крайне важно для развития города и региона.
— Мы выполняем два поручения президента России Владимира Путина о выносе аэропорта за черту Иркутска и об определении площадки для него. Мы бы хотели усилить работу, попросить помочь нам посмотреть проект, подсказать, где он требует системного взаимодействия. Хотелось бы с учетом федерального финансирования в 2028 году приступить к строительству взлетно-посадочной полосы, аэровокзального комплекса, подводящей инфраструктуры, — отметил Игорь Кобзев.
Институт уже ведет предпроектные работы, которые планируется завершить в марте. Проектом предусмотрена возможность перспективного создания второй взлетно-посадочной полосы и расширения аэродромного комплекса. Одновременно прорабатываются вопросы транспортной доступности, строительства дорог и коммунальной инфраструктуры. Начало строительства аэропортового комплекса запланировано на 2028 год.
