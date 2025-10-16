Новый аэропорт Иркутска начнут строить в 2028 году

— Мы выполняем два поручения президента России Владимира Путина о выносе аэропорта за черту Иркутска и об определении площадки для него. Мы бы хотели усилить работу, попросить помочь нам посмотреть проект, подсказать, где он требует системного взаимодействия. Хотелось бы с учетом федерального финансирования в 2028 году приступить к строительству взлетно-посадочной полосы, аэровокзального комплекса, подводящей инфраструктуры, — отметил Игорь Кобзев.