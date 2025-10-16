Музеи Москвы за лето посетили более 7 млн человек

«В городских музеях за лето побывали больше 7 млн человек. В сравнении с прошлогодним теплым сезоном посещаемость выросла на 11%», — сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Как уточнили в департаменте культуры Москвы, музеи летом представили более 270 новых выставок, экспозиции посвятили истории и искусству, известным личностям, природе и моде. Например, свыше 143 тыс. москвичей и туристов побывали на выставке «1775. Триумф Екатерины II» в музее-заповеднике «Царицыно», приуроченную к 250-летию усадьбы. В ее рамках можно было увидеть предметы быта XVIII века, портреты российских полководцев, старинное оружие и воинское обмундирование. А Дарвиновский музей подготовил экспозицию «России необъятные просторы», куда вошли картины современных художников, вдохновлявшихся пейзажами Подмосковья, Тверской и Тульской областей, Урала и Крыма.
Отмечается, что насыщенным будет и осенний сезон — столичные музеи приглашают всех желающих на разноплановые выставки. Так, 23 октября в Государственном музее обороны Москвы откроется экспозиция «Победный 45-й», в основе которой живописные работы художников-фронтовиков. Здесь же 17 октября представят выставку «Она любила “Красную Москву”, посвященную советским женщинам, парфюмерии, косметике и модным изданиям того времени. До 26 октября в усадьбе “Люблино” предлагают увидеть скульптуры и фотографии известных артистов балета, танцевальные костюмы, аксессуары, книги и многое другое, а до февраля 2026 года в музее-заповеднике “Царицыно” — познакомиться с жостовской декоративной росписью.