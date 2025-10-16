Перед выходными на Омскую область обрушится магнитная буря

Магнитные бури классифицируются по шкале от G1 до G5, где G1 означает слабые возмущения, а G5 — экстремальные. Слабые магнитные бури обычно не оказывают значительного влияния на здоровье большинства людей. Однако у метеочувствительных людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, могут наблюдаться головные боли, головокружение, слабость, перепады настроения и раздражительность.