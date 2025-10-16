Лукашенко сказал, кто должен работать день и ночь в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год во Дворце Независимости, сказал, кто должен работать день и ночь в Беларуси. Об этом сообщает Беларуси.
Глава государства обратил внимание чиновников и на актуальные вопросы в сельском хозяйстве, которое является одной из важнейших отраслей экономики Беларуси. Он отметил важность именно своевременного выполнения необходимых осенних полевых работ: уборка урожая, вспашка, внесение удобрений и так далее.
— Морозы вот-вот наступят. Если не поднимем зябь, не перепашем, у нас будет такая запарка весной, что мы не про урожай будем говорить… — акцентировал внимание президент Беларуси.
Глава государства сказал, что аграриям сегодня надо день и ночь работать.
