Лукашенко сказал, кто должен работать день и ночь в Беларуси

Лукашенко объяснил, кто сегодня должен работать день и ночь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год во Дворце Независимости, сказал, кто должен работать день и ночь в Беларуси. Об этом сообщает Беларуси.

Глава государства обратил внимание чиновников и на актуальные вопросы в сельском хозяйстве, которое является одной из важнейших отраслей экономики Беларуси. Он отметил важность именно своевременного выполнения необходимых осенних полевых работ: уборка урожая, вспашка, внесение удобрений и так далее.

— Морозы вот-вот наступят. Если не поднимем зябь, не перепашем, у нас будет такая запарка весной, что мы не про урожай будем говорить… — акцентировал внимание президент Беларуси.

Глава государства сказал, что аграриям сегодня надо день и ночь работать.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.

Кстати, Белорусская теннисистка Арина Соболенко оторвалась в Гонконге в мехах и новых нарядах: «Много еды и воспоминаний».

Кроме того, посол выступил с заявлением о пропавшей гражданке Беларуси в Мьянме: «Вылетела из Бангкока в Янгон».

