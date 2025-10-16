Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом по программе реновации построят на Таганрогской улице в Москве

Новостройка появится рядом со станцией метро «Люблино».

Источник: Freepik

Новый многоквартирный дом по программе реновации появится в столичном районе Люблино. На него уже выдан градостроительный план земельного участка, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новостройка расположится по адресу улица Таганрогская, земельный участок № 17. Площадь дома составит 86,8 тысячи квадратных метров.

«Рядом с будущим домом уже сформирована насыщенная городская среда. Через дорогу от земельного участка, на котором его построят, находится сквер Антона Чехова, а в 10 минутах ходьбы — Люблинский сквер. Поблизости также расположены детские сады и школы», — цитирует Княжевскую портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, дом будет находиться рядом со станцией «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии метро, в 7 минутах ходьбы.

Ранее порядка 8 тысяч москвичей приступили к переселению в 14 новостроек в рамках программы реновации. В частности, ключи от новых квартир получили семьи, которые уже определились с выбором в доме на Нагорной улице в районе Котловка. В доме 188 квартир с улучшенной отделкой. Для маломобильных жильцов и родителей с колясками организована безбарьерная среда, есть подземный паркинг.