Дом по программе реновации построят на Таганрогской улице в Москве

Ранее порядка 8 тысяч москвичей приступили к переселению в 14 новостроек в рамках программы реновации. В частности, ключи от новых квартир получили семьи, которые уже определились с выбором в доме на Нагорной улице в районе Котловка. В доме 188 квартир с улучшенной отделкой. Для маломобильных жильцов и родителей с колясками организована безбарьерная среда, есть подземный паркинг.