В Алтайском крае обновили участок дороги между селами Родино и Завьялово

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке трассы Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово в Алтайском крае. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Реконструкция затронула отрезок протяженностью 6,4 км, расположенный в Родинском районе. Во время ремонта на участке заменили дорожное покрытие, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки.
Дорога Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово связывает Родинский район с Завьяловским, а также пересекает федеральную трассу А-321 Барнаул — Павловск — граница Республики Казахстан. Обновление проезжей части повысит безопасность участников дорожного движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.