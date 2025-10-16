Лукашенко сказал, что нужно белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября, в четверг, во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, что нужно белорусам. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко заметил, что важнейший вопрос — это контроль инфляции.
— Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен! — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, Национальный банк вместе с правительством Беларуси предлагает инфляцию на уровне до 7%. Глава государства уточнил, что необходимо прописать «до». Также он сообщил о том, что недавно «допрашивал» первого вице-премьера Николая Снопкова в том числе по вопросам ценообразования. Президент обратил внимание, что именно Снопков несет за это персональную ответственность. И добавил, что указанная тема еще будет обсуждаться.
— Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нужно справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое, — заявила Александр Лукашенко.
