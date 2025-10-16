Лукашенко сказал, что нужно белорусам

По его словам, Национальный банк вместе с правительством Беларуси предлагает инфляцию на уровне до 7%. Глава государства уточнил, что необходимо прописать «до». Также он сообщил о том, что недавно «допрашивал» первого вице-премьера Николая Снопкова в том числе по вопросам ценообразования. Президент обратил внимание, что именно Снопков несет за это персональную ответственность. И добавил, что указанная тема еще будет обсуждаться.