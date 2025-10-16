Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что нужно белорусам

Лукашенко объяснил, что именно нужно белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября, в четверг, во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, что нужно белорусам. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко заметил, что важнейший вопрос — это контроль инфляции.

— Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен! — подчеркнул президент Беларуси.

По его словам, Национальный банк вместе с правительством Беларуси предлагает инфляцию на уровне до 7%. Глава государства уточнил, что необходимо прописать «до». Также он сообщил о том, что недавно «допрашивал» первого вице-премьера Николая Снопкова в том числе по вопросам ценообразования. Президент обратил внимание, что именно Снопков несет за это персональную ответственность. И добавил, что указанная тема еще будет обсуждаться.

— Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нужно справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое, — заявила Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про стабильный рост цен в Беларуси.

Кстати, Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко сказал про неоднозначную картину в экономике Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше