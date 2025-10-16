Центр «Мой бизнес» в Бурятии проведет бесплатное обучение для ремесленников

Ремесленники и дизайнеры Бурятии смогут принять участие в бесплатном обучении, организованном региональным центром «Мой бизнес» при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.
Занятия стартуют 20 октября и продлятся до 24 ноября, для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Участники обучения узнают об основах развития бренда и позиционирования, изучат способы продвижения и маркетинга, ознакомятся с цифровыми инструментами, юридической базой и организацией участия в выставках.
«Участники акселератора получат все необходимое для роста: пошаговую систему по упаковке и продвижению бренда, консультации экспертов с адаптацией под свой бизнес, презентации, шаблоны, чек-листы, договоры, шанс попасть на федеральную выставку за счет проекта», — поделились специалисты центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.