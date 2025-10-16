Летом-2025 от клещей в Челябинской области пострадало больше людей, чем в 2024 году

Статистику приводит региональное управления Роспотребнадзора.
«В текущем сезоне показатель пострадавших от укусов клещей составляет 541 на 100 тыс. населения, за аналогичный период 2024 года — 413,9», — говорится в комментарии.
Гораздо больше укусов зарегистрировано и среди детей: 663,1 против 484,6 на 100 тыс. несовершеннолетних.
Абсолютных цифр ведомство не приводит. С начала сезона в лабораториях исследовано 8175 клещей, из них 0,78% оказались инфицированы вирусом энцефалита, 24,7% — возбудителями боррелиоза, 2,8% — эрлихиями, 1,4% — анаплазмами.