Летом-2025 от клещей в Челябинской области пострадало больше людей, чем в 2024 году

Минувшим летом от клещей в Челябинской области пострадало больше людей, чем в 2024 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Статистику приводит региональное управления Роспотребнадзора.

«В текущем сезоне показатель пострадавших от укусов клещей составляет 541 на 100 тыс. населения, за аналогичный период 2024 года — 413,9», — говорится в комментарии.

Гораздо больше укусов зарегистрировано и среди детей: 663,1 против 484,6 на 100 тыс. несовершеннолетних.

Абсолютных цифр ведомство не приводит. С начала сезона в лабораториях исследовано 8175 клещей, из них 0,78% оказались инфицированы вирусом энцефалита, 24,7% — возбудителями боррелиоза, 2,8% — эрлихиями, 1,4% — анаплазмами.