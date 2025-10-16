Ричмонд
В Уфе 52-летняя женщина впервые стала мамой

Источник: Башинформ

Об уникальном случае из своей практики рассказала врач-акушер-гинеколог Ирина Шайхиева. Роды принимали в Городском клиническом перинатальном центре города.

«В моей практике такое впервые! Наша пациентка впервые стала мамой в 52 года. Совместно с зам главного врача по АГП Максимочкиной Ю. В. прооперировали женщину. К сожалению, операция была по экстренным показаниям. Срок не доношенный», — рассказала медик в своем телеграм-канале.

Пол новорожденного и другие данные о малыше не уточняются. Врач пожелала новоиспеченной маме сил и восстановления.