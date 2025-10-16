В трех селах Омской области заработали новые станции сотовой связи

В Омской области установили новые базовые станции сотовой связи по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». Работы провели в деревнях 18 Партсъезда и Калиновка, а также в селе Никоновка Омского района.
Запуск трех станций обеспечил стабильной сотовой связью около 600 жителей этих населенных пунктов. Развитие такой инфраструктуры стало возможным после активного участия сельчан в ежегодном голосовании, где они определили приоритетные деревни для установки оборудования.
Развитие инфраструктуры связи осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
