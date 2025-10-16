Свыше 2,2 тысячи деревьев высадят осенью в Ставропольском крае

Ставрополье присоединилось к седьмому сезону Всероссийской акции «Сохраним лес», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Осенью на территории региона планируют провести 15 мероприятий по высадке более чем 2,2 тыс. деревьев, сообщили в краевом правительстве.
Уточним, что акция уже состоялась в Кисловодском лесничестве. Его сотрудники укоренили 100 саженцев липы. А всего этой осенью новые деревья высадят на площади 1,56 га.
Принять участие в акции «Сохраним лес» можно самостоятельно. Для этого необходимо зарегистрироваться на ее сайте, выбрать локацию и приехать туда в назначенный день и время. Инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.