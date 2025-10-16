Санавиация Красноярского края оказала помощь более чем 2,3 тыс. человек

Работники санитарной авиации в Красноярском крае за 9 месяцев 2025 года оказали помощь более чем 2,3 тыс. человек. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В частности, воздушные суда санавиации эвакуировали почти 2,2 тыс. пациентов, среди них было 473 ребенка до 18 лет. Также врачи провели 252 операции по месту нахождения пациента без эвакуации.
Санитарная авиация в Красноярском крае работает по двум направлениям — региональному и федеральному. Приоритетный федеральный проект предусматривает использование отечественных воздушных судов, оснащенных специальным медицинским модулем. Он укомплектован дефибриллятором, кардиографом, аппаратом ИВЛ, инфузоматом, монитором, на котором отслеживаются все жизненно важные параметры состояния больного. Маршруты санитарных рейсов выстраиваются так, чтобы за один рейс можно было эвакуировать нескольких пациентов из разных районов, если такая возможность имеется.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.