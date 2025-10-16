Санавиация Красноярского края оказала помощь более чем 2,3 тыс. человек

Санитарная авиация в Красноярском крае работает по двум направлениям — региональному и федеральному. Приоритетный федеральный проект предусматривает использование отечественных воздушных судов, оснащенных специальным медицинским модулем. Он укомплектован дефибриллятором, кардиографом, аппаратом ИВЛ, инфузоматом, монитором, на котором отслеживаются все жизненно важные параметры состояния больного. Маршруты санитарных рейсов выстраиваются так, чтобы за один рейс можно было эвакуировать нескольких пациентов из разных районов, если такая возможность имеется.