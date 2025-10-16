Ричмонд
В Минске новый способ оплаты появится в популярном автобусе с 1 ноября

Мингорисполком сказал про новый способ оплаты проезда в популярном автобусе с 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Минске новый способ оплаты появится в популярном автобусе с 1 ноября. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

В ведомстве обратили внимание, что с 1 ноября намерены начать в тестовом режиме оплату проезда при помощи банковской карты в одном из популярных автобусов столицы — № 1. В Мингорисполкоме напомнили, что с 30 сентября тестируют оплату проезда картой «Беларусбанка» и платежной системы «Белкарт» банков-нерезидентов в троллейбусах № 1. Такой способ оплаты востребован у пассажиров.

Тем временем самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350.

Кстати, Минсельхозпрод сказал о ситуации с молоком в Беларуси.

