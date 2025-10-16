В Минске новый способ оплаты появится в популярном автобусе с 1 ноября. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
В ведомстве обратили внимание, что с 1 ноября намерены начать в тестовом режиме оплату проезда при помощи банковской карты в одном из популярных автобусов столицы — № 1. В Мингорисполкоме напомнили, что с 30 сентября тестируют оплату проезда картой «Беларусбанка» и платежной системы «Белкарт» банков-нерезидентов в троллейбусах № 1. Такой способ оплаты востребован у пассажиров.
Тем временем самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350.
Кстати, Минсельхозпрод сказал о ситуации с молоком в Беларуси.
Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.