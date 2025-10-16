Ричмонд
Власти Омска прокомментировали повреждение подземного перехода на Любинском

В администрации сообщили о разбитых стеклах и обращении в полицию.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска официально сообщила о серьезном акте вандализма в центре города. Ночью с 14 на 15 и с 15 на 16 октября неизвестные разбили стеклянные фасады подземного пешеходного перехода на Любинском проспекте.

Как уточнили в пресс-центре администрации, поврежденные конструкции были изготовлены из специального гнутого каленого стекла, которое производят на заказ в других регионах. Замена таких элементов потребует значительных финансовых затрат и времени на доставку.

Городские власти уже направили заявление в правоохранительные органы. В пресс-службе также отметили, что на улице Ленина установлены камеры видеонаблюдения, с их помощью будут устанавливать личности злоумышленников.

