Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решение о прекращении полномочий не смогла оспорить судья из Ростова

Экс-судья из Ростова лишилась своего статуса из-за конфликта с полицией.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону окончательно лишилась своего положения. Высший орган судейского сообщества России подтвердил решение о ее досрочном отстранении.

Как сообщают СМИ, причиной увольнения стал инцидент, который произошел в ноябре прошлого года. В день рождения брата экс-судьи к нему домой приехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы доставить мужчину на допрос в качестве свидетеля. По имеющейся информации, судья, которая была в гостях, вступила в конфликт с оперативниками и оказала им сопротивление. Именно этот инцидент и стал основанием для лишения ее судейского статуса.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!