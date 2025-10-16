Решение о прекращении полномочий не смогла оспорить судья из Ростова

Бывшая судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону окончательно лишилась своего положения. Высший орган судейского сообщества России подтвердил решение о ее досрочном отстранении.
Как сообщают СМИ, причиной увольнения стал инцидент, который произошел в ноябре прошлого года. В день рождения брата экс-судьи к нему домой приехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы доставить мужчину на допрос в качестве свидетеля. По имеющейся информации, судья, которая была в гостях, вступила в конфликт с оперативниками и оказала им сопротивление. Именно этот инцидент и стал основанием для лишения ее судейского статуса.
