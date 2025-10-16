В кузбасской Юрге завершили благоустройство аллеи на улице Волгоградской

Благоустройство аллеи завершилось на улице Волгоградской в Юрге Кемеровской области — Кузбасса. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Аллея прилегает к трем социально значимым объектам: взрослой поликлинике № 2, стоматологической поликлинике и школе № 14. Специалисты приступили к благоустройству в августе. На всей территории был обновлен асфальт, заменены бордюры, установлены парковые диваны и урны.
Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Юрге благоустроили четыре территории. Кроме улицы Волгоградской, работы прошли в сквере возле клуба «Строитель», на аллее по проспекту Кузбасскому, а рядом с городской детской художественной школой появился тротуар.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.