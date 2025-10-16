В кузбасской Юрге завершили благоустройство аллеи на улице Волгоградской

Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Юрге благоустроили четыре территории. Кроме улицы Волгоградской, работы прошли в сквере возле клуба «Строитель», на аллее по проспекту Кузбасскому, а рядом с городской детской художественной школой появился тротуар.