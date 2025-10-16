Ричмонд
Движение закрыли на Боровицкой площади

Для объезда рекомендуется воспользоваться Садовым кольцом.

Источник: РИА "Новости"

Движение для автомобилистов временно недоступно на Боровицкой площади, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Для объезда рекомендуется воспользоваться Садовым кольцом. Также транспортное ведомство призвало водителей к осторожности и посоветовало заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Еще одно ограничение планируется ввести с 18 октября на некоторых участках Уральской улицы. Корректировки будут связаны с проведением строительных работ.

В частности, до 13 декабря автовладельцы не смогут проехать от дома 17 до дома 21 и от владения 16, строения 1, до дома 23, корпуса 1, указанной улицы.

Вместе с тем до 30 октября проезд невозможен по двум полосам на участке улицы Плеханова от дома 11, строения 6, по улице Электродной до дома 12 и строения 8 по улице Плеханова. Там будут проводиться инженерные работы.