Бизнесмены — участники СВО из Забайкалья смогут получить субсидию

Новую меру поддержки для участников СВО из Забайкалья запустили в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Они смогут получить субсидию на развитие бизнеса, сообщили в краевом министерстве экономического развития.
«Максимальный размер субсидий не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходов получателей субсидий, связанных с реализацией бизнес-проектов. Отбор получателей субсидий осуществляется на конкурсной основе способом проведения конкурса», — прокомментировала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.
Для получения субсидии необходимо подать онлайн-заявку в министерство экономического развития региона через государственную систему «Электронный бюджет». Более подробную информацию о новой мере поддержки расскажут на очной встрече. Она пройдет 21 октября по адресу: город Чита, улица Ленина, 63, кабинет 38.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.