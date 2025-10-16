В Нальчике после ремонта открыли коррекционную школу-интернат № 1

Торжественное открытие корпуса коррекционной школы-интерната № 1, обновленной при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», прошло в Нальчике. Об этом сообщили в министерстве науки и просвещения Кабардино-Балкарии.
В ходе реконструкции в здании обновили учебные классы, спортивный и актовый залы, кабинеты педагогов. Также была благоустроена прилегающая территория.
Помимо этого, школа-интернат получила современное оснащение. Например, в спортивном зале появились новые тренажеры, а для людей с ограниченными возможностями здоровья создали условия для беспрепятственного перемещения.
«У нас есть пословица: похвали старое и выбери новое. Сейчас мы видим современное, удобное для работы наших педагогов и детей здание, которое призвано обеспечить максимально комфортный учебный процесс», — отметил министр просвещения и науки республики Анзор Езаов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.