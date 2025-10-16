Ричмонд
В Госдуме оценили план Лондона взорвать «Турецкий поток»

Великобритания намерена усилить напряженность во всем мире, планируя диверсии на «Турецком потоке». Об этом депутат Госдумы Андрей Колесник заявил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О подготовке теракта для вывода из строя «Турецкого потока» ранее проинформировал глава ФСБ России Александр Бортников. Руководитель ведомства уточнил, что совместно с Лондоном подготовкой диверсий занимаются спецслужбы Киева, пишет «Лента.ру».

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, доклад ФСБ заслуживает пристального внимания. Он ответил, что для британских спецслужб характерны масштабные провокации и стремление нанести максимальный ущерб России.

«Вполне могут готовить, потом подставят украинцев, как всегда, как и на “Северных потоках”, чтобы поднять градус эскалации по всему миру и постараться рассорить Россию с теми странами, которые пользуются “Турецким потоком”», — высказал мнение парламентарий.

Напомним, глава ФСБ России Александр Бортников сделал заявление о планах Лондона повредить «Турецкий поток» во время выступления на Совете руководителей органов спецслужб стран СНГ в Самарканде. По словам руководителя ведомства, Великобритания намеренно создает впечатление об агрессии России. Он также обвинил в причастности к запуску «дронов России» спецслужбы НАТО.

