В Госдуме оценили план Лондона взорвать «Турецкий поток»

О подготовке теракта для вывода из строя «Турецкого потока» ранее проинформировал глава ФСБ России Александр Бортников. Руководитель ведомства уточнил, что совместно с Лондоном подготовкой диверсий занимаются спецслужбы Киева, пишет «Лента.ру».
«Вполне могут готовить, потом подставят украинцев, как всегда, как и на “Северных потоках”, чтобы поднять градус эскалации по всему миру и постараться рассорить Россию с теми странами, которые пользуются “Турецким потоком”», — высказал мнение парламентарий.
Напомним, глава ФСБ России Александр Бортников сделал заявление о планах Лондона повредить «Турецкий поток» во время выступления на Совете руководителей органов спецслужб стран СНГ в Самарканде. По словам руководителя ведомства, Великобритания намеренно создает впечатление об агрессии России. Он также обвинил в причастности к запуску «дронов России» спецслужбы НАТО.