Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске выставили на продажу столетний деревянный дом за 14 млн рублей

Памятник архитектуры местного значения продадут на аукционе.

Источник: Комсомольская правда

Уникальный исторический объект появился на торгах в Омске. Деревянный двухэтажный дом 1925−1927 годов постройки, признанный памятником истории местного значения, выставлен на продажу за 14,6 млн рублей. Здание расположено по адресу: улица Броз Тито, 5а и считается одним из первых типовых проектов в городе.

Проведение аукциона по продаже недвижимости запланировано на 21 ноября, прием заявок продлится до 17 ноября. Состояние векового дома оценено как удовлетворительное, присутствуют все необходимые коммуникации — системы водоснабжения и отопления. Земельный участок площадью 425 м² под строением остается в государственной собственности, но новый владелец сможет взять его в аренду.

До 2023 года дом находился в ведении регионального управления МВД, которое через суд добилось снятия обременений с объекта.

Ранее мы писали, что в трех селах Омской области заработали новые станции сотовой связи.