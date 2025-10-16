В Омске выставили на продажу столетний деревянный дом за 14 млн рублей

Проведение аукциона по продаже недвижимости запланировано на 21 ноября, прием заявок продлится до 17 ноября. Состояние векового дома оценено как удовлетворительное, присутствуют все необходимые коммуникации — системы водоснабжения и отопления. Земельный участок площадью 425 м² под строением остается в государственной собственности, но новый владелец сможет взять его в аренду.