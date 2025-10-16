В Омске выставили на продажу столетний деревянный дом за 14 млн рублей

Уникальный исторический объект появился на торгах в Омске. Деревянный двухэтажный дом 1925−1927 годов постройки, признанный памятником истории местного значения, выставлен на продажу за 14,6 млн рублей. Здание расположено по адресу: улица Броз Тито, 5а и считается одним из первых типовых проектов в городе.
Проведение аукциона по продаже недвижимости запланировано на 21 ноября, прием заявок продлится до 17 ноября. Состояние векового дома оценено как удовлетворительное, присутствуют все необходимые коммуникации — системы водоснабжения и отопления. Земельный участок площадью 425 м² под строением остается в государственной собственности, но новый владелец сможет взять его в аренду.
До 2023 года дом находился в ведении регионального управления МВД, которое через суд добилось снятия обременений с объекта.
