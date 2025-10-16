До конца года в Ингушетии отремонтируют около 100 километров трасс

Около 100 км автомобильных дорог отремонтируют до конца 2025 года на территории Ингушетии, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства республики.
По информации Министерства автомобильных дорог и транспорта Ингушетии, за девять месяцев ремонтные работы завершены на 17 из 22 запланированных объектов. Например, специалисты обновили и реконструировали подъездные трассы к Сунже, Карабулаку и селу Сагопши.
«Развитие дорожной инфраструктуры — это не только вопрос комфорта, но и безопасности граждан, основа для экономического роста региона, улучшения инвестиционного климата и транспортной связности населенных пунктов. На следующий год для модернизации уже утверждены девять объектов, и этот перечень будет дополнен с учетом актуальных потребностей жителей республики», — прокомментировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.