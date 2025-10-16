До конца года в Ингушетии отремонтируют около 100 километров трасс

«Развитие дорожной инфраструктуры — это не только вопрос комфорта, но и безопасности граждан, основа для экономического роста региона, улучшения инвестиционного климата и транспортной связности населенных пунктов. На следующий год для модернизации уже утверждены девять объектов, и этот перечень будет дополнен с учетом актуальных потребностей жителей республики», — прокомментировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.