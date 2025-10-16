В Нижневартовске врачи спасли мальчика с онкологией на четвертой стадии

Специалисты Нижневартовской окружной клинической детской больницы спасли жизнь юного пациента. Мальчик страдал клеточной лимфомой четвертой стадии. Об этом сообщает «Ямал 1».
Уточняется, что родители заметили у подростка слабость и температуру. В больнице сначала диагностировали пневмонию и госпитализировали ребенка. Но лучше мальчику не становилось. На дообследовании выяснилось, что он страдает онкологией.
Специалисты Гузель Казарян и Роман Корягин поддерживали родителей мальчика. Психолог также работала с ребенком и подбадривала его. Сейчас ребенку предстоит проходить поддерживающую терапию и обследования.