Седельниковский район Омской области на десять дней останется без автобусов

На это время движение всех маршрутов будет полностью приостановлено.
Как сообщили в районной администрации, транспортный коллапс связан со сменой перевозчика. Новому оператору требуется время для оформления разрешительных документов и приведения автобусного парка в надлежащее техническое состояние.
Ограничения коснутся как междугородних рейсов, связывающих села района, так и движения общественного транспорта внутри самого райцентра — Седельниково. В администрации обещают, что работа автобусов возобновится в полном объеме после 26 октября.
