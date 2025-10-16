Ричмонд
Седельниковский район Омской области на десять дней останется без автобусов

С 17 по 26 октября жители Седельниковского района Омской области не смогут пользоваться автобусами.

На это время движение всех маршрутов будет полностью приостановлено.

Как сообщили в районной администрации, транспортный коллапс связан со сменой перевозчика. Новому оператору требуется время для оформления разрешительных документов и приведения автобусного парка в надлежащее техническое состояние.

Ограничения коснутся как междугородних рейсов, связывающих села района, так и движения общественного транспорта внутри самого райцентра — Седельниково. В администрации обещают, что работа автобусов возобновится в полном объеме после 26 октября.

Ранее мы сообщали, что в Омске составили рейтинг маршрутов общественного транспорта, которые пользуются наибольшим и наименьшим спросом у горожан.