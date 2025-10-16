«Хватит уже этих дворцов и культурных объектов». Лукашенко сказал, что важнее всего строить в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год 16 октября, в четверг, сказал, что надо строить в Беларуси вместо дворцов и объектов культуры. Об этом пишет БелТА.
Глава государства заметил, что премьер-министру Александру Турчину было поручено ни в коем случае не заниматься строительством и созданием того, без чего сегодня и завтра, вероятно, можно обойтись.
— Смотрю, эти офисы, дворцы на местах. Еще там чего-то. Надо строить — и в программу (включают. — Ред.), — уточнил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси пояснил, что есть и другие направления, на которые следует приоритетно направить средства. К примеру, на строительство современных комплексов в сельском хозяйстве для содержания крупного рогатого скота.
— Хватит уже этих дворцов и культурных объектов. Важнее, наверное, людям построить жилье. Не надо разбрасываться деньгами, которых у вас нет. Объективно надо ситуацию оценивать и прекратить строительство всяких музеев, домов отдыха и прочего. Эти надо задействовать, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что достаточно и одного музея. Речь идет про новое здание Национального исторического музея в центре Минска (подробнее — здесь). Он отметил, что там и государство, и благотворительность — все вместе.
— Люди приедут, будут смотреть, потому что на местах их уже океан. То же самое и по другим объектам, — заявил президент Беларуси.
