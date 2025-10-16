«Хватит уже этих дворцов и культурных объектов». Лукашенко сказал, что важнее всего строить в Беларуси

— Хватит уже этих дворцов и культурных объектов. Важнее, наверное, людям построить жилье. Не надо разбрасываться деньгами, которых у вас нет. Объективно надо ситуацию оценивать и прекратить строительство всяких музеев, домов отдыха и прочего. Эти надо задействовать, — подчеркнул глава государства.